92 kişiyi taşıyan Rus uçağı düştü

Rusya'nın Karadeniz kıyısında bulunan Soçi kentinden Suriye'nin Lazkiye şehrine giden bir askeri uçak kalkıştan 20 dakika sonra radardan kayboldu. Uçağın Karadeniz'e düştüğü açıklandı. Rus basını ise uçağın Krasnodar yakınlarında bir dağlık bölgeye çakıldığını yazdı.



Uçağın enkazı Soçi sahilinine bir buçuk kilometre uzaklıktaki alanda bulundu. Arama kurtarma ekipleri bölgeye ulaştı. Ancak Rus basınına konuşan yetkililer, mürettebat ya da yolculardan kurtulan kimse olmasının mümkün olmadığını ifade etti.



'BİR KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI'

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, kıyıya 6 km mesafede bir yolcunun cesedine ulaşıldığını bildirdi. Konaşenkov, 'Rusya Savunma Bakanlığı'na ait Tu-154 uçağının düşmesi sonucunda hayatını kaybeden bir kişinin cesedine Soçi kıyı şeridinin 6 km açıklarında ulaşıldı. Ceset, arama-kurtarma gemisine alındı' dedi.



TU-154 tipi uçağın Rusya havasahasındayken radardan kaybolduğu ve içerisinde sekizi mürettebat, 84 yolcu toplamda 92 kişinin olduğu belirtildi.



PUTİN BİLGİLENDİRİLDİ

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e kazaya dair gelişmelerle ve kurtarma operasyonuyla ilgili düzenli olarak bilgi verdiğini ifade etti.



KIZIL ORDU KOROSU ÜYELERİ DE VAR

Uçağın Rusya Savunma Bakanlığı'na ait olduğu ifade edildi. Rus basınına göre uçakta gazeteciler, askeri yetkililer ve Kızıl Ordu Korosu'ndan müzisyenler vardı.





Düşen Rus askeri uçağı Lazkiye kentindeki Rus askerlerine Noel konseri verecek müzisyenleri de taşıyordu.



2010 yılında Polonya Cumhurbaşkanı Lech Kaczynzki Katyn Katliamı'nın 70. yıldönümü için Varşova'dan Rusya'nın Smolensk şehrine gidirken kendisini ve eşini taşıyan Tu-154 tipi uçağın düşmesi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Kazada toplamda 97 kişi ölmüştü



39 KEZ DÜŞTÜ

Üç jet motorlu Tupolev 154 uçağı 1960'ların ortasında tasarlandı. Uçağın en önemli özelliği ise Tu-154'ler 1968 yılından beri 39 kere düştü.



Suriye'ye neden gidiyorlardı?