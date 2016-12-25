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880 kaçak yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), çeşitli ülkelerden Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 880, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 15 kişinin yakalandığını açıkladı.

Güncel / 25 Aralık 2016 Pazar 12:31
880 kaçak yakalandı

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan günlük faaliyetlere ilişkin açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hudut Birlikleri tarafından Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçiş teşebbüsünde bulunan 802 şahsın ve Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 15 şahsın yakalandığı bildirildi.

Yapılan müdahaleler sonucunda; 9 bin adet kaçak sigara, 7 adet cep telefonu ve 132 adet ilaç ele geçirildi. Açıklamada, Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 4 şahsın yakalandığı belirtilerek, müdahaleler sonucunda 40 kilogram şeker ve 40 kilogram pirincin ele geçirildiği kaydedildi.

Ayrıca, Yunanistan'dan 73, İran'dan 1 şahsın Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalandığı bildirildi.
Kaynak : İHA

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