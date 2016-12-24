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Trump'tan BMGK'nın kararına ilk yorum

BMGK’nın İsrail kararının ardından ABD’nin 45. Başkanı Donald Trump, ofise gelmesinin ardından işlerin farklı olacağını söyledi.

Dünya / 24 Aralık 2016 Cumartesi 01:44
Trump'tan BMGK'nın kararına ilk yorum

İsrail'in Filistin topraklarındaki yerleşim inşasına hemen son vermesini talep eden BMGK kararının ardından Twitter'dan bir paylaşımda bulunan Trump, “İşler 20 Ocak'tan sonra farklı olacak” dedi.

Trump, İsraille ilgili karar tasarısının oylanmasından önce yaptığı yazılı açıklamada, veto çağrısında bulunarak, ”İsrail ve Filistinliler arasındaki barış taraflar arasında doğrudan görüşmelerle gelecek, BM'nin koşullar dayatmasıyla değil. Bu, israil'i müzakerelerde çok kötü bir konuma getiriyor ve tüm İsrailliler için çok haksız bir durum' ifadelerine yer vermişti.

Amerika Birleşik DevletleriFilistinTrump


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