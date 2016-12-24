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Suikastçının şifresi kırılamıyor

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastını düzenleyen polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın telefonu üzerinde yapılan incelemede, şifrenin 4 hanesinden birini ‘harf’ olarak belirlediği tespit edildi. Savcılık kaynakları söz konusu ‘harf’ nedeniyle Altıntaş’ın telefon şifresinin çözümünün güçleştiğini, bunun için özel bir yazılım gerektiğini söylediler.

Güncel / 24 Aralık 2016 Cumartesi 02:57
Suikastçının şifresi kırılamıyor

TÜRKİYE'yi sarsan Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastı soruşturmasında savcılık ve emniyet, terörist polis Mevlüt Mert Altıntaş'ın bağlantılarını, suikastın talimatını kimden aldığı ve Karlov'un sergi açılışına korumasız gideceğini nasıl öğrendiğini araştırıyor. Mevlüt Mert Altıntaş'ın 4 haneli olduğu tespit edilen telefonun şifresi çözülmeye çalışılıyor. Savcılık yetkilileri, Altıntaş'ın şifresindeki 4 haneden birini ‘harf'  olarak belirlediğini, bunun da şifrenin çözülmesinin güçleştirdiğini bildirdi. Savcılık yetkilileri, şifrenin çözülmesi konusunda yazılım firmasıyla temas kurularak yardım talep edileceğini belirtiler.

5 KİŞİLİK RUS HEYETİ
Büyükelçi Karlov'a yönelik soruşturmada Rusya'dan gelen 5 kişilik heyetinde etkin görev aldığı ifade edildi. Rusya'dan gelen heyetin içinde 1 savcı, 1'i emniyet amiri 2 polis, 1 psikolog ve 1 tercümanın bulunduğu belirtildi. Yetkililer, Rusya Büyükelçiliğindeki görevli personelin ifade işleminin Rus heyetinde yer alan kişilerce alınacağını, ifadelerin daha sonra Türk makamlarıyla paylaşılacağını söylediler. Rusya heyetinin içinde görev yapan polis amirinin Moskova metrosundaki patlamada da görev aldığı belirtildi.

SEVGİLİSİ GÖZALTINDA
Saldırganın HTS (telefon trafiği) kayıtlarından en çok görüştüğü kişiler listesine yönelik incelemede bir kadın da tespit edildi. Tespit edilen kişinin Kırıkkale'de olduğu belirlendi. Bu kadının, Altıntaş'ın sevgilisi olduğu ortaya çıktı.

Altıntaş'ın son dönemde sık sık görüştüğü kız arkadaşı sorguya alındı. Sorguda, Altıntaş'ın bağlantıları, görüştüğü kişiler, saldırı hakkında kendisiyle herhangi bir şeyler paylaşıp paylaşmadığı ve ideolojisine yönelik soruların yöneltildiği bildirildi.

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