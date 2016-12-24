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Sosyal medyada terör operasyonu

Sosyal medya üzerinden, halkı kin ve nefrete sevk eden, terör örgütü propagandası yapan, terör örgütü ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, devlet büyüklerine hakaret eden, devletin bölünmez bütünlüğüne, toplumun can güvenliğine kasteden bin 656 kişi tutuklandı.

Güncel / 24 Aralık 2016 Cumartesi 11:29
Sosyal medyada terör operasyonu

İçişleri Bakanlığından sosyal medya üzerinden, halkı kin ve nefrete sevk eden, terör örgütü propagandası yapan, terör örgütü ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, devlet büyüklerine hakaret eden, devletin bölünmez bütünlüğüne, toplumun can güvenliğine kasteden bin 656 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğünce sosyal medya üzerinden halkı kin ve nefrete sevk eden, terör örgütü propagandası yapan, terör örgütü ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, devlet büyüklerine hakaret, devletin bölünmez bütünlüğüne, toplumun can güvenliğine kasteden kişiler hakkında çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda son 6 ayda, söz konusu suçları işlediği tespit edilen 3 bin 710 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Bu şüphelilerden bin 656'sı tutuklanırken, bin 203'ü adli kontrol şartıyla 767'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 84 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerine devam edildiği belirtildi.

Açık kimlikleri tespit edilen ve Cumhuriyet Savcılıklarına intikal ettirilen 10 bin kişi hakkında da soruşturma ve adli sürecin halen sürdüğü kaydedildi.

Her alanda olduğu gibi sosyal medyada da terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü, suç ve suçlularla mücadele birimlerinin teknik kabiliyetlerinin güçlendirilmesinin yanı sıra Twitter, Facebook, YouTube başta olmak üzere, birçok ulusal ve uluslararası servis sağlayıcısı, kurum ve kuruluşlar ile yürütülen iş birliklerinin de en üst seviyeye taşındığı belirtildi.
Kaynak : AA

İçişleri BakanlığıÖrgüt Propagandası


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