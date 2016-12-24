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Şehit annesinin adı, herkesi ağlattı!

Suriye El Bab'da şehit düşen Osman Çelik'in annesinin adı, Suriye. Anne Suriye Çelik, adını taşıdığı ülkede şehit düşen evladını elleriyle uğurladı. Babası, Suriye'yi çok sevdiği için kızına adını vermiş!

Güncel / 24 Aralık 2016 Cumartesi 09:52
Şehit annesinin adı, herkesi ağlattı!

Türkiye dün El Bab'da şehit düşen 16 askerinden 14'ünü gözyaşlarıyla toprağa verdi. İçlerinden biri vardı ki, 'Kaderin böylesi' dedirtti.

Piyade uzman çavuş Osman Çelik'in cenazesi Kayseri'deydi, yanında kendisi gibi şehit olan silah arkadaşı Mehmet Kökkaya vardı.

Osman Çelik'in annesinin adı ise duyan herkesi ağlattı: Suriye Çelik. Anne, cenaze töreninde oğlunun asker parkasına sarılarak gözyaşı döktü. Anne Suriye çelik, cenazede sağlık ekiplerinin desteğiyle güçlükle ayakta durabildi.

Şehidin ağabeyi Ozan Çelik, annesinin isim hikayesini 'Dedem uzun yol şoförüyken Suriye'de çok kalmış. Suriye'yi çok sevdiği, Halep'in güzelliğinden çok etkilendiği için doğduğunda anneme Suriye adını vermiş' sözleriyle Habertürk gazetesine anlattı.
Kaynak : Habertürk

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