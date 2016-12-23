USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,66 - 3,67

Ronaldo'dan Suriyeli çocuklara destek

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Ronaldo:'Ben ünlü bir futbolcuyum ama gerçek kahramanlar sizlersiniz. Umudunuzu kaybetmeyin. Tüm dünya sizinle. Sizi önemsiyoruz. Yanınızdayım'

Dünya / 23 Aralık 2016 Cuma 22:44
Ronaldo'dan Suriyeli çocuklara destek

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid'de forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Suriye'de yaşanan savaştan etkilenen çocuklara destek mesajı gönderdi.

Sosyal medya hesaplarından 'Save the Children' adlı sivil toplum kuruluşu aracılığıyla bir video paylaşan Ronaldo, 'Merhaba. Bu mesajım Suriye'deki çocuklar için. Çok fazla acı çektiğinizi biliyorum. Ben ünlü bir futbolcuyum ama gerçek kahramanlar sizlersiniz. Umudunuzu kaybetmeyin. Tüm dünya sizinle. Sizi önemsiyoruz. Yanınızdayım.' ifadelerini kullandı.

Ronaldo'nun ayrıca, Suriye'deki aileler için yiyecek, giyecek ve tıbbi yardım malzemesi bağışında bulunacağı da belirtildi. Kaynak : AA

Cristiano RonaldoMülteciYardım MalzemesiSivil Toplum Kuruluşuİspanya


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı