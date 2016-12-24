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Muhtardan basın mensuplarına küfürlü saldırı

Kütahya’nın Börekçiler Mahallesi Muhtarı İsmail Arı, basın mensuplarının mahalledeki bir yangını görüntülemek istedikleri sırada saldırıp, küfür etti.

3. Sayfa / 24 Aralık 2016 Cumartesi 16:02
Muhtardan basın mensuplarına küfürlü saldırı

Kentte görev yapan bir grup basın mensubu, Börekçiler Mahallesi Üçler Sokak’taki yangını görüntülemek için olay yerine intikal etti.

Kamera ve fotoğraf makinalarını çıkartıp kayda başlayan basın mensuplarına Mahalle Muhtarı İsmail Arı, tepki gösterdi. Basın mensuplarının "Biz görevimizi yapıyoruz" demeleri üzereni Muhtar Arı, "Burada insanların canı yakıyor, çekmeyin. Eğer bu görüntüler bir yerde çıkarsa çok kötü olur" diyerek küfür etti. Arı, daha sonra basın mensuplarının üzerine yürüyerek fiili saldırıda bulundu. Polisin araya girmesiyle olay büyümeden yatıştırıldı.

Basın mensupları, yangının söndürülmesinden sonra Muhtar İsmail Arı’ya, "Biz görevimizi yapıyoruz, siz de görevinizi yapın, niçin bize küfredip saldırıyorsunuz?" dediler. Arı, basın mensuplarının bu sözlerine üzerine yüksek bir sesle, "Bizin yaptığınız görev değil, burada milletin çanı yanıyor. Böyle görev mi olur" dedi.

Bu arada, polis mensupları sinirlenen Muhtar Arı’yı olay mahallinden uzaklaştırdı. (EFE) Kaynak : İHA

PolisMahalle MuhtarlığıKamera


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