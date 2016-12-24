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Katilden kan donduran ifade

Ünlü yazar Erikli’yi öldüren Sinem K., ifadesinde “Onunla tanıştıktan sonra ruhen ve bedenen rahatsız oldum. Şu an dahi şeytanı görüyorum ve kafamın içinde bir böcek hissediyorum” dedi

Güncel / 24 Aralık 2016 Cumartesi 03:04
Katilden kan donduran ifade

İstanbul Beyoğlu'nda ünlü yazar ve yaşam koçu Beki İkala Erikli'yi (47) öldüren Sinem K. (31), cezai ehliyetinin olup olmadığının incelenmesi için Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Katil zanlısı kadın, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifade odası olan Beyaz Oda'da polise tüm detayları anlattı.

'BEN HASTA DEĞİLİM'

İfadesine, Beylikdüzü'nde işlettiği restoranının 6 ay önce iflas ettiğini belirterek başlayan Sinem K., 'Erikli'yi 4 yıl önce, 'Karanlığı atın, ışığa yol açın' sloganıyla düzenlediği seminerlerine katılarak tanıdım. 'Meleklerle Yaşamak' kitabını okuduktan sonra takipçisi oldum. Enerji alanım açıldı. Fakat ruh ve bedenen rahatsız olmaya başladım. El ve ayaklarımda uyuşukluklar hissettim. Üzerimdeki olumsuz etkiler arttı. Hatta ben şu an dahi şeytanı görüyorum ve kafamın içinde böcek hissediyorum. Benim bütün anlatacaklarım sizin için anlaşılır da olmayabilir. Evrendeki bazı görünmeyen varlıkları ve şeytanı görmemin nedeni bu kadındır. Normalde silah taşımam. Üzerimdeki silah ailemindir. Çok eski bir silahtır. Bu silahı hiç kullanmadım. Şeytan insanın kafasını karıştırıyor. Bir şeyler oluyor ve insanın bilinci karışıyor. Ne olduğunu da anlamıyorsun. Bu kadın da insanlara şeytanı gösteriyor. Bana da şeytanı gösterdi' dedi. Cinayet günü 'Cansu K.' adıyla randevu aldığı belirlenen Sinem K.'nin annesi, kızının silahı olaydan bir gün önce satın aldığını söylemişti. 'Rahatsız (hasta) değilim' diyen Sinem K., Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

Yazar Beki İkala Erikli'nin Katil Zanlısı Yakalandı

Ruh SağlığıCinayet


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