John Bass itiraf etti: Hata yaptık

Söz konusu saldırıda ABD bağlantısının olup olmadığına ilişkin soru üzerine Bass, Amerikan hükümetinin bu meseleye karıştığına dair iddiaları reddettiğini belirterek, 'Biz tüm dünyadaki diplomatların emniyetini ve işlerini yapabilmelerini sağlamaktan başka bir şey istemiyoruz.' diye konuştu.



Büyükelçi Bass, 'Rusya bu suikastin arkasındaki gücün Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) olduğunu tespit ederse, ABD Fetullah Gülen'in iade sürecini hızlandırır mı' sorusu üzerine, ABD'de ikamet edip denizaşırı ülkelerde Amerika'dan sınır dışı edilmesini gerektirecek suçlar işleyen kişilerle ilgili her türlü spesifik bilgiye büyük ciddiyetle yaklaştıklarını belirterek, 'Bu nedenle hükümetlerimiz 15 Temmuz gecesi yaşanan korkunç olaylar ve çirkin saldırılarla ilgili hazırlanan davalarda son derece yakın çalışıyor.' dedi.



- 'Hata yaptığımızda bunu itiraf ediyoruz'



Türkiye'nin DEAŞ'tan petrol satın aldığı yönündeki iddiaların sonucunda ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve CIA'in Türkiye'den özür dilediğine yönelik haberlerin hatırlatılması üzerine Bass, 'Başta bu petrolün bir kısmının Türkiye-Suriye sınırında çıktığı yönünde göstergeler vardı. Türk hükümeti buralarda yaşanan kaçakçılık faaliyetlerini ortadan kaldırmak adına önemli adımlar attı. Bu konunun soruşturulmasında hükümetlerimiz birlikte çalıştıkça, başta endişe edilen boyutta bir kaçakçılık faaliyetlerinin artık yaşanmadığını fark ettik ve bu durumu Türk hükümetine ilettik.' açıklamasında bulundu.



Bass, 'Türk hükümetine çok daha eleştirel yaklaşan, petrol kaçakçılığı konusunda her türlü suçlamayı yapan ve Türk hükümetinden kimlerin bu olaya karıştırdığına dair iddialarda bulunan Rusya hükümetinin, ABD'nin aksine, kendini düzeltme yoluna gittiğini ise görmedim. İlk aşamadaki bazı değerlendirmelerimizin düzeltildiğini ve biraz hedeften şaştığını kabul ettik. Hata yaptığımızda bunu itiraf ediyoruz. Çoğu kez başka bazı hükümetlerin de böyle davranmasını umut ediyoruz.' diye konuştu.



- 'İddialar şoke edici'



John Bass, Türkiye'de yaşanan terör saldırılarının arkasında ABD olduğu iddialarına karşın, bu iddiaları kesinlikle reddettiğini ve bu yorumları yazanların işaret edebilecekleri hiçbir kanıt olmadığını vurguladı.



Bu tutumun şoke edici olduğunun altını çizen Bass, 'Şimdi, ABD'nin, Türkiye Rusya ilişkilerine zarar vermek istediğini iddia edenler sadece altı ay önce Rus hükümetinin ne kadar kötü olduğunu ve Türkiye'yi yok etmek istediğini yazıyordu. Analizlerinin bütünlüğüne ilişkin biraz sıkıntı varmış gibi görünüyor.' şeklinde konuştu. Kaynak : AA