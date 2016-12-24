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İşte yakalanan FETÖ'cü asker sayısı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında subayların da olduğu 530 askerden 317'si yakalandı.

Güncel / 24 Aralık 2016 Cumartesi 23:17
İşte yakalanan FETÖ'cü asker sayısı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, TSK içerisinde görev yapan örgüt mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğince, kara, hava ve deniz kuvvetlerinde farklı rütbelerdeki 280 subay ve 250 astsubay hakkında gözaltı kararı alındı.

58 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Karar doğrultusunda şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 58 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

317'Sİ GÖZALTINDA

Savcılığın talimatı üzerine, kaçakçılık, mali suçlar, organize ve asayiş şube müdürlüklerine bağlı ekiplerce yurt genelinde düzenlenen operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında subayların da bulunduğu 530 askerden 317'si gözaltına alındı.

179 ŞÜPHELİ ASKER ARANIYOR

Operasyon çerçevesinde, haklarında gözaltı kararı bulunanlardan Kocaeli'de 1, Çorum'da 1, Erzurum'da 3, Kahramanmaraş'ta 3, Gaziantep'te 7, İzmir'de ise 15 şüphelinin FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklu olduğu tespit edildi. Ayrıca 4 şüphelinin de yurt dışında olduğu belirlendi. Ekiplerin diğer 179 şüpheli askeri arama çalışmaları sürüyor.

Soruşturma kapsamında, yeni deliller doğrultusunda gözaltı sayısının artabileceği ve yeni adreslere operasyonların düzenlenebileceği öğrenildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, gözaltına alınan ByLock kullanıcısı şüpheli askerlerden bazılarında 1 dolar bulunduğu da kaydedildi. Bu arada, zanlılardan bazılarının ise FETÖ soruşturmaları kapsamında görevinden uzaklaştırıldığı belirlendi.

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