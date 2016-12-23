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İstanbul'u kana bulayacaklardı! Yakalandılar

Terör örgütü DHKPC'ye yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı, el yapımı 2 bomba ile 13 molotofkokteyli ele geçirildi.

3. Sayfa / 23 Aralık 2016 Cuma 23:10
İstanbul'u kana bulayacaklardı! Yakalandılar

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı, el yapımı 2 bomba ve 13 molotofkokteyli ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'nin eylem hazırlığında olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibini sürdüren ekipler, Okmeydanı Piyalepaşa Caddesi'nde bulunan Gençlik Federasyonu Derneğine operasyon düzenledi. Polis, çelik plakalarla duvara sabitlenip güçlendirilmiş kapıların açılmaması üzerine, itfaiyenin yardımıyla dernek binasının duvarını delerek pencereden içeri girdi.

Dernekte bulunan ve saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen C.K. ile M.D, H.K, P.B, M.T, G.S. ve R.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.



Adreste yapılan aramalarda 2 el yapımı bomba, 13 molotofkokteyli, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.



Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete getirilirken, yaşı küçük olan R.K. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

Gözaltındaki şüphelilerin işlemleri sürüyor.



Kaynak : AA

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