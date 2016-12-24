Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Eda Özsu (23), Atilla Altıkat Kavşağı üst geçidine gelerek kendisini bir anda onlarca aracın geçtiği D-400 karayoluna attı. Asfalta kafa üstü düşen yaralı kadın, araçların altında kalmaktan sürücülerin dikkati sayesinde kurtuldu. Hareketsiz halde yol ortasında yatan kadını gören vatandaşlar, hemen trafik akışına müdahale ederek araçların altında kalıp ezilmesini önledi. Vatandaşlar, hemen durumu polise ve sağlık ekiplerine de haber verirken bazı vatandaşlar da titreyen kadının üzerine mont örttü.



'O benim annem bırakın beni'



Bu arada, yoldan geçen bir kadın yerde hareketsiz halde yatan kadını annesi zannederek otomobilden inip kadının yanına koşarak gelip gözyaşlarına boğuldu. Genç kızı yanındaki şahıslar ve genç kadına yardımcı olmak isteyen vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı ancak genç kız, 'Bırakın o benim annem, anneme ne oldu' diye bağırıp ağlamaya başladı.







Genç kız, kadının yanından uzaklaştırıldı. Olay yerine ise sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yüzü koyun yatan genç kadını çevirip sedyeye koydu. Kadının yanına gelip yüzüne bakarak annesi olmadığını anlayan genç kız hızla olay yerinden ayrıldı. Ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılan genç kadının hayati tehlikesi olduğu bildirildi.







Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Bu arada bütün bu olup biteni meraklı vatandaşlar film izler gibi izleyip cep telefonlarıyla da görüntülemeyi ihmal etmedi. Kaynak : İHA