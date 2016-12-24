USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,66 - 3,67

İnanılmaz kurtuluş kamerada

Bebek arabasındaki çocuğa kamyon çarptı, 3 yaşındaki çocuk kazayı hafif yaralı atlattı.

3. Sayfa / 24 Aralık 2016 Cumartesi 11:45
İnanılmaz kurtuluş kamerada
Video için tıklayın

Görüntülerin adresi Çin.

Bebek arabasındaki torunu ile birlikte yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın, aceleci davranınca kaza da kaçınılmaz oldu.

Bebek arabası, içindeki çocukla birlikte kamyonun altında kaldı.

Kaza sonucu çocuğun babaannesi büyük panik yaşarken, kamyon şoförü de kamyonu altından çocuğu çıkardı.

Şanslı çocuğun kazayı hafif yaralı olarak atlattığı kaza anbean güvenlik kamerasına yansırken, babaannenin kamyon şoförüne tepkisi de dikkat çekti.

Kaynak : İHA

Mucize Kurtuluş


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı