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Gelinin müstehcen görüntüleri ortaya çıktı, düğün karıştı

Kanada'nın Toronto kentinde bir düğün, gelinin müstehcen fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından kabusa döndü. İsmi açıklanmayan gelin ve damat davetlilerle ilgilenirken ortalık bir anda karıştı

Dünya / 24 Aralık 2016 Cumartesi 10:57
Gelinin müstehcen görüntüleri ortaya çıktı, düğün karıştı

Gelinin eski sevgilisi tarafından çekilmiş ve seks yaparken kaydedilmiş görüntülerinin düğün salonundaki her bir masaya dağıtıldığının ortaya çıkmasıyla düğün karıştı.

Olayın fark edilmesinin ardından erkek tarafı kadın tarafının üzerine yürüdü.

Gerginlik kısa sürede arbedeye dönüşürken, davetliler birbirlerine masa, sandalye fırlatmaya başladı.



HER MASAYA FOTOĞRAF BIRAKTI

Olay anı kameralara anbean kaydedilirken, taraflar güçlükle sakinleştirildi. Düğünde bulunanların ifadelerine göre; gelinin eski sevgilisi kendisinden intikam almak için bu yola başvurdu. İsmi açıklanmayan adam, gizlice salona gelerek, her bir masaya ayrı ayrı gelinin seks yaparken çekilmiş fotoğraflarını bıraktı.


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