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Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vladimir Putin, Andrey Karlov'un öldürülmesiyle ilgili soruşturma hakkında görüştü

Güncel / 24 Aralık 2016 Cumartesi 00:17
Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonda yaptıkları görüşmede Rus Büyükelçi Andrey Karlov'a yönelik suikaste dair yürütülen soruşturmayla ilgili konuştu.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'e Rus Büyükelçi Andrey Karlov'a yönelik suikaste dair yürütülen soruşturmayla ilgili bilgi verdiği belirtildi. Açıklamada, “Bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Türkiye Cumhurbaşkanı, Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma hakkında Vladimir Putin'e bilgi verdi. Rus ve Türk güvenlik ve istihbarat kurumları arasında bu konudaki yakın koordinasyon kaydedildi” dendi.

‘PUTİN VE ERDOĞAN HALEP'TEKİ OPERASYONUN BAŞARIYLA TAMAMLANMASINDAN MEMNUNİYET DUYUYOR'

Ayrıca iki ülke liderinin Halep'te tamamlanan operasyonu da ele aldığı bildirildi. Kremlin'in açıklamasında, “Görüşmeye Suriye sorunuyla devam edildi. Her iki taraf, Halep'teki operasyonun başarıyla tamamlanmasından duyulan memnuniyeti ifade etti. Böylece, Suriye genelinde ateşkesi öngören barış sürecini başlatmak için elverişli koşullar yaratıldı” ifadelerine yer verildi.

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