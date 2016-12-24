Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'cülere FETOŞ dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe'de düzenlenen SGK Maltepe Şehit Erol Olçok Kampüsü'nün açılış törenine katıldı.



Burada 15 Temmuz'da yaşananlara değinen Cumhurbaşkanı, Türk milletinin 3-5 kurşunla korkmayacağını ve bunu FETOŞ'ların gördüğünü söyledi. Erdoğan, ''3-5 kurşun sıkınca, 3-5 bomba atınca, üzerine tankları sürünce, tepesinden uçakları, helikopterleri geçirince bu milletin kaçacağını, meydanı kendilerine bırakacağını sanan o Fetoşlar, durumun öyle olmadığını o gece net bir şekilde anladılar'' dedi.



Erdoğan'ın konuşmasının o bölümü şu şekilde:



"3-5 kurşun sıkınca, 3-5 bomba atınca, üzerine tankları sürünce, tepesinden uçakları, helikopterleri geçirince bu milletin kaçacağını, meydanı kendilerine bırakacağını sanan o Fetoşlar, durumun öyle olmadığını o gece net bir şekilde anladılar.



15 Temmuz musibeti, millet ve devlet olarak bize çok önemli dersler vermiştir. Her şeyden önce tarihimizin en büyük ayıplarından biri olan darbelerin artık öyle eskisi gibi kolayca yapılamayacağını, milletin mutlaka hesaba katılması gerektiğini 15 Temmuz vakası herkese göstermiştir."

