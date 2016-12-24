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Anayasa Komisyonunda tartışma

AK Parti'nin Anayasa Komisyonu'nda genelge görüşmelerinin tamamlanarak maddelere geçilmesi önerisi CHP'li vekillerin tepkisiyle karşılaştı.

Siyaset / 24 Aralık 2016 Cumartesi 19:37
Anayasa Komisyonunda tartışma
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TBMM Anayasa Komisyonunda AK Parti milletvekilleri anayasa değişikliği teklifi üzerinde genel görüşmelerinin tamamladığı yönünde önerge verdi. Önergenin oylanması üzerine CHP Grup Başkanvekili Engin Altay söz almak istedi. Söz verilmemesi üzerine CHP milletvekilleri ayağa kalktı. Altay, Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop'a yönelik, “Eşkıyalık yapma. Söz istiyorum. Ne yapıyorsun” demesi üzerine tartışma yaşandı.

Tartışmanın devam etmesi üzerine CHP milletvekilleri tarafından AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin'e su atıldı. Komisyonda tartışmalar devam ediyor.

GÖRÜŞMELERE GEÇİLMESİ KABUL EDİLDİ

Anayasa değişikliği teklifinin maddelerinin görüşmelerine geçilmesi kabul edildi. AK Parti milletvekillerinin, geneli üzerindeki görüşmelerde yeterlilik önergesi vermesi üzerine teklifin maddelerine geçilmesi oylanarak, kabul edildi.

Kaynak : İHA

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