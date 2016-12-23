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Yurt dışı elektronik cihazlardan bandrol ücreti alınacak

Yurt dışından getirilecek cep telefonu, bilgisayar, televizyon, uydu alıcısı gibi cihazlardan alınacak ücretler belirlendi.

Teknoloji / 23 Aralık 2016 Cuma 10:15
Yurt dışı elektronik cihazlardan bandrol ücreti alınacak

Ticari ithalat dışında, yurt dışından getirilecek cep telefonu, bilgisayar, televizyon, uydu alıcısı gibi cihazlara yönelik bir defaya mahsus olmak üzere alınacak ücret Bakanlar Kurulu kararıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre; 51 ekrandan 148 ekrana kadar olan TV'lerden, ekran boyutuna göre 10 euro ile 80 euro arası, oto radyo alıcılarından 1 euro, videolardan 18 euro, bilgisayar ve tabletlerden 10 euro, cep telefonlarından 20 euro bandrol bedeli tahsil edilecek.

Ayrıca, TV ağırlıklı birleşik cihazlardan 9 ile 21 euro arasında, radyo ağırlık birleşik cihazlardan ise 1 ile 18 euro arasında, cep tipi radyolu mp3-mp4 çalarları ile radyo veya TV'li navigasyon cihazlarından 7 euro, radyo veya TV'li DVD-VCD oynatıcılar ile radyo veya TV'li ev sinema sistemlerinden ise 15 euro bandrol bedeli alınacak.

Kaynak : İHA

TelevizyonNavigasyonBakanlar KuruluBandrolCep Telefonu


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