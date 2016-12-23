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Uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde okul çevrelerinde ve sokaklarda uyuşturucuyla mücadele kapsamında uygulama yapan polis 5 kişiyi gözaltına aldı.

3. Sayfa / 23 Aralık 2016 Cuma 22:10
Uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandı

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerinin Ceylanpınar merkezinde, okul çevrelerinde ve sokaklarda yaptığı uygulama kapsamında durumundan şüphelendikleri park halindeki bir araca müdahale etti. Araç içerisindeki 4 kişinin polis ekiplerini fark etmesi ve kaçmaya çalışması üzerine kısa süreli kovalamaca yaşandı. Durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu haplar ve esrar maddesi ele geçirilirken, H.E, M.Z, B.A. ve M.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan H.E. ve B.A. tutuklanırken, diğer iki şahıs serbest bırakıldı.

Polis ekiplerinin başka bir operasyonunda ise, uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yaptığı tespit edilen Ş.D. isimli şahsın evine arama yapmak üzere giden ekipler, kaçan şahsı kısa sürede yakaladı. Şahsın üzerinde 21 adet küçük paket halende eroin maddesi ve sarılmış vaziyette satışa hazır esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.D., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaynak : İHA

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