USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,66 - 3,67

Taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmene tepki

Bolu'nun Mengen İlçesi'ndeki lisede görev yapan öğretmen A.Ç., 7 kız öğrenciye cinsel içerikli mesaj atarak tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. A.Ç. adliyeye sevk edilirken bina önünde toplanan kalabalık tepki gösterdi.

3. Sayfa / 23 Aralık 2016 Cuma 17:12
Taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmene tepki

2016-2017 eğitim öğretim yılı başında Mengen'deki ortaokula atanan beden eğitimi öğretmeni A.Ç.'nin, görev yaptığı ikinci okul olan Gentaş Çok Programlı Lisesi'nde 7 kız öğrencinin cep telefonuna cinsel içerikli mesaj gönderdiği ileri sürüldü.

Olayın ortaya çıkmasıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında açığa alınan öğretmen için dün de adli soruşturma başlatıldı. 7 öğrencinin, aileleriyle birlikte şikayetçi olduğu öğretmen dün akşam gözaltına alındı.

Öğretmenin öğrencileri taciz ettiği iddiasının ilçede yayılması gerginliğe yol açtı. Bir grup vatandaş, adliye binası önünde toplandı. Jandarma ekipleri adliye bahçesindeki kalabalığın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Eşi de hamile olduğu öğrenilen şüpheli A.Ç., polis ve jandarmanın geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. A.Ç., polis aracından indirildiği sırada kalabalık adliye binasına yöneldi. Şüpheli A.Ç.'nin arkasından koşarak adliyeye girmek isteyen öfkeli kalabalığa polis ve jandarma ekipleri engel oldu. Kaynak : DHA

Cinsel Taciz DavasıCinsel TacizAdliye BinasıCinsel İstismarMilli Eğitim Müdürlüğü


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı