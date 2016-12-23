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PKK'nın hain planı son anda önlendi! 4 PKK'lı...

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

3. Sayfa / 23 Aralık 2016 Cuma 11:43
PKK'nın hain planı son anda önlendi! 4 PKK'lı...

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin kriptolu mesajlaşma uygulaması 'ByLock'u kullandıkları iddiasıyla Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 56 şüpheliden 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, güvenlik önlemleri altında Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iki hafta önce örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması 'ByLock'u kullananlar arasında kırmızı listede oldukları iddia edilen farklı meslek gruplarından 75 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, KOM ekiplerince yapılan operasyonda bu şüphelilerden 56'sı gözaltına alınmıştı.

Kaynak : AA

Emniyet MüdürlüğüPkkYakalama KararıPkk Terör Örgütü


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