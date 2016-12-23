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Pervin Buldan ifade verdi

TBMM Başkanvekili ve HDP Milletvekili Pervin Buldan, Iğdır'da hakkında görülen bir dava kapsamında Bakırköy Adliyesinde ek ifade verdi.

Siyaset / 23 Aralık 2016 Cuma 09:20
Pervin Buldan ifade verdi
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Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi, "suçu ve suçluyu övme" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından hakkında dava açılan Buldan'ın ek ifadesinin alınması için Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine yazı gönderdi.

Söz konusu yazı üzerine Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Buldan'ın bulunduğu adrese giderek, tebligatı kendisine ilettiği öğrenildi.

ADLİYEDEN AYRILDI
Buldan'ın, avukatıyla 6. Ağır Ceza Mahkemesine giderek, ek ifade verdiği belirtildi. Pervin Buldan, ifadesini verdikten sonra Bakırköy Adalet Sarayı'ndan ayrıldı.



Bu arada, HDP Basın Bürosu, "Buldan'ın bu sabah İstanbul'daki evinde gözaltına alındığı" yönünde yazılı açıklama yaptı. Buldan da sosyal paylaşım sitesindeki hesabından gözaltına alındığına ilişkin paylaşımda bulundu.


 

Sosyal MedyaTwitterPervin Buldan


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