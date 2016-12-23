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Ortalığı kana bulayacaklardı

Siirt’te teröristler tarafından bir menfeze tuzaklanan el yapımı patlayıcı kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirildi.

3. Sayfa / 23 Aralık 2016 Cuma 18:34
Ortalığı kana bulayacaklardı

Edinilen bilgilere göre, Kooperatif Mahallesi Keşkol mevkiinden çevre yoluna bağlantılı yoldaki menfezde bomba olduğu ihbarı alan polis ekipleri, çevre yolunu çift yönlü araç trafiğine kapatarak, patlayıcının etki edebileceği tüm alanlarda güvenlik önlemi aldı. Ardından bölgeye Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına ait sinyal bozucu araçlar getirildi.

Önce bomba imha robotu daha sonra bomba imha uzmanının menfezde inceleme yapmasının ardından, düdüklü tencereye monte edilmiş tahrip gücü yüksek el yapımı patlayıcı tespit edildi. Patlayıcı, kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirildi.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı sırada her şeyden habersiz elinde heybesiyle yoldan geçen bir kadın herkesi şaşırttı. Karşı yönde güvenlik güçleri tarafından çağrılan kadın, polis ekiplerinin heybede arama yapmasının ardından olay yerinden uzaklaştırıldı.

Siirt Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay da olay bölgesine gelerek güvenlik güçlerinden bilgi aldı. Olay yerinde 112 acil servis ekipleri hazır bekletilirken, çevredeki vatandaşlar da olayı endişeli gözlerle seyretti.


Kaynak : İHA

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