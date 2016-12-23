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O Ses Türkiye yarışmacısı, görevine iade edildi

Bir televizyon kanalında yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasında yarı finale kadar yükselen ve bir süre önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında memuriyetten açığa alınan Eskişehirli Osman Vahit Özdal görevine iade edildi.

Televizyon / 23 Aralık 2016 Cuma 12:20
O Ses Türkiye yarışmacısı, görevine iade edildi

O Ses Türkiye yarışmasına katılan Osman Vahit Özdal, kısa sürede adından söz ettirmiş, yarışmada yarı finale kadar yükselmişti.

Eskişehir Valiliğinde memur olarak görevini sürdüren Özdal, hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınmış, yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Özdal'ın görevine iade kararı verildi.

Bu karar sonrasında yarışmacı memuriyet görevine geri dönmüş oldu. Kaynak : İHA

Fetö Terör ÖrgütüO Ses Türkiye


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