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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Fırat Kalkanı açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı’ndaki lojistik faaliyetlere ilişkin, “Hükümetimiz, askerlerimizin yurt içinde ve dışında her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olmuştur. Aziz milletimiz, ordusunun yanındadır. Türkiye, ’tek yürek’ Fırat Kalkanı Harekatı’nı desteklemektedir” dedi.

Güncel / 23 Aralık 2016 Cuma 17:33
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Fırat Kalkanı açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki ikmal faaliyetlerine ilişkin bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberlerin asılsız olduğu bildirildi.

Fırat Kalkanı Harekatının başladığı 24 Ağustos 2016 tarihinden itibaren lojistik fonksiyon sahalarına giren tüm konularda birliklerin muharebe müessiriyetini en üst seviyede tutacak şekilde faaliyetlerin sürdürüldüğünü belirtildi.

Açıklamada, sınır ötesinde üs bölgelerinin açılması ile beraber personelin ibatesinin en iyi şekilde sağlanabilmesi maksadıyla ilgili Mülki İdare Amirlikleri'nin görevlendirildiği vurgulanarak şunları kaydedildi:

“Sonuç olarak; harekat bölgesinin tüm istekleri, TSK adına ikmal faaliyetlerini yürütmekten sorumlu olan Milli Savunma Bakanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığınca mevcut ikmal/tedarik sistemi içerisinde eksiksiz olarak karşılanmaktadır. Kahraman askerlerimiz vatan ve millet savunması uğrunda canlarını hiçe sayarak büyük bir özveriyle mücadelelerini sürdürmektedirler. Hükümetimiz, askerlerimizin yurt içinde ve dışında her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olmuştur. Aziz milletimiz, ordusunun yanındadır. Türkiye, 'tek yürek' Fırat Kalkanı Harekatını desteklemektedir. Aziz milletimiz ve devletimizin desteğiyle Fırat Kalkanı Harekatımız planlandığı gibi başarıyla devam etmektedir.” Kaynak : İHA

Milli Savunma BakanlığıFırat KalkanıKara Kuvvetleri


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