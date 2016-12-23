Libya uçağı kaçırıldı!

Libya'da Afriqiyah Havayolları'nın Sebha'dan Trablus'a giden iç hat seferini gerçekleştiren Airbus A320 tipi bir yolcu uçağı kaçırıldı.



İçinde 111 yolcu, 7 mürettebat bulunan uçak, iki hava korsanı tarafından Malta Luqa Havaalanı'na indirildi.



Üzerlerinde patlayıcı madde olduğunu iddia eden hava korsanları, uçağı havaya uçurmakla tehdit ediyor.



Malta Başbakanı Joseph Muscat, güvenlik güçlerinin müdahale etmek için havalimanında hazır beklediğini açıkladı.



Yerel saatle 10.20'de Sebha'dan kalkan 8U209 sefer sayılı uçağın 11.20'de Trablus'ta olması gerekiyordu ancak yolcular aynı saatte kendilerini Malta'da buldu.



Geçen hafta cuma günü aynı havayolu şirketinin bir uçağı silahlı saldırıya uğramıştı. Uzak mesafeden açılan ateşte bir başka Airbus gövdesinden hasar almıştı.



Libya Havayolları'nın Genel Müdürü Fatih El-Şatti ise kaçırılmış ve 47 gün sonra serbest bırakılmıştı.