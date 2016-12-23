USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,66 - 3,67

Libya uçağı kaçırıldı!

İçinde 118 kişi bulunan Libya uçağı, kaçırılarak Malta’ya indirildi. Hava korsanları, uçağı patlatmakla tehdit ediyor.

Dünya / 23 Aralık 2016 Cuma 13:49
Libya uçağı kaçırıldı!
Video için tıklayın

Libya'da Afriqiyah Havayolları'nın Sebha'dan Trablus'a giden iç hat seferini gerçekleştiren Airbus A320 tipi bir yolcu uçağı kaçırıldı.

İçinde 111 yolcu, 7 mürettebat bulunan uçak, iki hava korsanı tarafından Malta Luqa Havaalanı'na indirildi.


Üzerlerinde patlayıcı madde olduğunu iddia eden hava korsanları, uçağı havaya uçurmakla tehdit ediyor.

Malta Başbakanı Joseph Muscat, güvenlik güçlerinin müdahale etmek için havalimanında hazır beklediğini açıkladı.

Yerel saatle 10.20'de Sebha'dan kalkan 8U209 sefer sayılı uçağın 11.20'de Trablus'ta olması gerekiyordu ancak yolcular aynı saatte kendilerini Malta'da buldu.

Geçen hafta cuma günü aynı havayolu şirketinin bir uçağı silahlı saldırıya uğramıştı. Uzak mesafeden açılan ateşte bir başka Airbus gövdesinden hasar almıştı.

Libya Havayolları'nın Genel Müdürü Fatih El-Şatti ise kaçırılmış ve 47 gün sonra serbest bırakılmıştı.

Yolcu UçağıLibya


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı