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İstanbul Emniyet'inden Pervin Buldan açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Meclis Başkanvekili HDP’li Pervin Buldan’ın gözaltına alındığı şeklinde çıkan haberleri yalanlanarak, "Kendisine herhangi bir gözaltı işlemi yapılmamış, kendisine ait araçla mahkemeye intikal etmiştir" açıklamasını yaptı.

Siyaset / 23 Aralık 2016 Cuma 11:07
İstanbul Emniyet'inden Pervin Buldan açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Meclis Başkanvekili HDP'li Pervin Buldan'ın sabah saatlerinde gözaltına alındığı şeklinde çıkan haberlerle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, '23-12-2016 günü bazı basın yayın organlarında yer alan HDP İstanbulMilletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan'ın İstanbul'da gözaltına alındığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Iğdır Ağır Ceza Mahkemesinin talimatı gereği Bakırköy 6. Ceza Mahkemesince Pervin Buldan hakkında çıkartılan zorla getirme kararı, 23-12-2016 günü saat 08.50'de kendisine ait ikamette tebliğ edilmiş, herhangi bir gözaltı işlemi yapılmamış olup, avukatı ile birlikte kendisine ait araçla mahkemeye intikal etmiştir' denildi.

Pervin Buldan ifade verdi Kaynak : İHA

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