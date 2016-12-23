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İstanbul'da yılbaşı öncesi büyük tehlike!

İstanbul polisinin düzenlendiği operasyonda bin 549 sahte içki, bin 61 boş içki şişesi, 20 bin 195 kaçak içki kapak-etiketi ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2’si tutuklandı.

3. Sayfa / 23 Aralık 2016 Cuma 20:53
İstanbul'da yılbaşı öncesi büyük tehlike!

Edinilen bilgiye göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak içki üretimine yönelik denetimlerini arttırdı. Bir ihbar üzerine polis ekipleri Fatih Demirtaş Mahallesi'nde bulunan 3 farklı adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda bin 549 sahte içki, bin 61 boş içki şişesi, 20 bin 195 kaçak içki kapak-etiketi ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonda S.K, H.K, M.T, A.H.T, E.İ, Ş.T. ve R.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden S.K. ve H.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak : İHA

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