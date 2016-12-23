İsrail'den ABD'ye tepki: Bizi basit bir şekilde...

BMGK kararı olarak, başta Doğu Kudüs'te olmak üzere Filistin topraklarında Yahudi yerleşim birimi inşa etme faaliyetlerinin durdurulmasını öngören karar tasarısı kabul edildi. ABD'nin tasarıyı kabul etmesi sonrasından İsrail'den ABD'ye tepki geldi.



​İSRAİLLİ BAKAN: ABD, ORTADOĞU'DAKİ TEK DOSTUNU TERK ETTİ



İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, oylamada çekimser kalan ABD'nin İsrail'i terk ettiğini söyledi.



Bakan Steinitz, “Bu yerleşimlere karşı bir tasarı değil, bu İsrail karşıtı bir tasarı. Yahudi halkına ve Yahudi devletine karşı bir tasarı. ABD basit şekilde Ortadoğu'daki tek dostunu terk etti” dedi.



BMGK'dan İsrail'i şok eden karar