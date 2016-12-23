Fırat Kalkanı şehitlerine veda

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Tankçı Astsubay Kıdemli Çavuş Ökkeş Karaca'nın (25) cenazesi, törenle memleketi Kahramanmaraş'ın Kale Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.



Şehit Karaca'nın kardeşleri cenaze törenine askeri üniformayla katıldı.



Cenaze törenine katılan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, şehit ailesine taziye bulundu.



İl Müftü Yardımcısı Davut Polat'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı askerlerin omuzlarında tekbirler eşliğinde getirildiği mahalle mezarlığına defnedildi.











Şehit Uzman Çavuş Yalçın son yolculuğuna Tokat'ta uğurlandı



Şehit Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın (24) Türk bayrağına sarılı naaşı, Tokat Erbaa Devlet Hastanesi morgundan alınarak helallik alınmak üzere Gündoğdu Mahallesi'ndeki evine götürüldü.



Şehidin cenazesi, helallik alınmasının ardından Merkez Cami'ye getirildi. Halasının oğlu Mahmut Şerbetçi, tabutunun üzerine şehidin damatlığını koydu. Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Yalçın'ın cenazesi, şehitlikte toprağa verildi.



Cenaze namazına şehidin ailesi ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Tokat Valisi Cevdet Can, AK Parti Tokat milletvekilleri Coşkun Çakır, Zeyid Aslan, Celil Göçer ve Yusuf Beyazıt, Garnizon Komutanı Albay Aykut Biçeroğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar ile protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.











Şehit Uzman Çavuş Kavuz'un cenazesi Samsun'da toprağa verildi



Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Kavuz (25), memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.



Çarşamba Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Kumtepe Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Şehidin babası Ertan, annesi Safiye ve kardeşi Umut Kavuz'un gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.



Şehidin naaşı, buradan cenaze aracı ile Rıdvan Paşa Camisi önündeki caddeye götürüldü. Törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, şehidin ailesine başsağlığı diledi.



Cuma namazını müteakip İl Müftüsü Veysel Çakı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, Paşayazı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.











Şehit Astsubay Yekebağcı Kars'ta son yolculuğuna uğurlandı



Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömercan Yekebağcı'nın Kars Harakani Devlet Hastanesi morgundan askerlerce alınan Türk bayrağına sarılı naaşı, Susuz ilçesindeki Kazım Karabekir Camisi önüne getirilip katafalka konuldu. Şehit için burada öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.



Şehit annesi Fikriye Yekebağcı 'Ben ağlamayacağım, onları sevindirmeyeceğim. Benim yavrum şehit oldu.' diyerek oğlunun tabutuna sarıldı.



Cenaze törenine katılan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, şehidin ailesine başsağlığı diledi.



Cenaze namazı sonrası helallik alınmasından sonra şehidin cenazesi ilçe mezarlığında askerlerin saygı atışı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.











Şehit Yılmaz evlenmek için nikah tarihi almış



Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Çavuş Ali Yılmaz da Antalya'da toprağa verildi.



Şehit Yılmaz'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan askeri yetkililer ve yakınları tarafından alınarak, Kepez Çankaya Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Burada şehit için helallik alındı.



Cenaze, ardından aynı mahallede bulunan Uyaroğlu Camisi'ne götürüldü. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda taşınarak musallaya konuldu. Bu sırada şehidin annesi Aynur Aygün, nişanlısı Emine Zengin ile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.



Cenaze törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Yılmaz'ın naaşı Uncalı Şehitliği'nde toprağa verildi.



Şehit Ali Yılmaz'ın nişanlısı Emine Zengin ile 19 Mayıs 2017'de evlenmek için nikah tarihi aldıkları öğrenildi.











Bursa şehidini uğurladı



Şehit Piyade Uzman Çavuş Ferhat Demir (26) de Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı.



Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, fotoğrafını taşıyan annesi Fadime Demir'in ardından gelen askerlerin omuzlarında Mihraplı Camisi'ne getirildi.



Şehidin babası Bahri Demir ve 3 ay önce evlendiği eşi Fatma Demir de güçlükle ayakta durabildi.



Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, bazı milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.















