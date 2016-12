Erdoğan vatandaşın ne kadar dolar bozdurduğunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Tire Organize Sanayi Bölgesi’nde 100 bin metrekare alana kurulan Sütaş Entegre Tesisi’nin açılışını yaptı. Yıllık 100 bin ton süt işlenmesi ve 500 ton yem üretilmesinin hedeflendiği yatırımın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “850 kişiye istihdam oluşturan tesis süt, yem ve geri dönüşüm gübre üretimlerinden oluşan bir entegre tesisi. Yaklaşık 8 bin aileye düzenli gelir imkanı sağlayacak. Bu tesisle aynı zamanda üniversite öğrenciler için eğitim merkezi bulunuyor olmasını çok önemli buluyorum. Türkiye’nin asıl meselesi yatırımdır, istihdamdır” dedi.



Terör olaylarına değinen Erdoğan, şunları kaydetti:



“Milletimizin demokrasisine, özgürlüğüne bayrağına, devletine, toprağına göz dikilmesine izin vermeyeceğini tarihimizin her döneminde olduğu gibi son yıllarda olduğu gibi sayısız kez ortaya koymuştur. Güvenlik güçlerimiz Suriye’de PYD, DEAŞ’la ülke içinde FETÖ, PKK, DEAŞ ile yoğun mücadele içindedir. Milletimizin güvenlik güçlerine hükümetimize desteğinin tam olduğunu görüyoruz. O yüzden bu millet büyük ve yüce bir millettir. Tek millet diyorum, 80 milyon hepimiz Türkü, Kürdü, Lazı, Boşnak’ı ayrım yok. Tek millet. İki, tek bayrak. Rengi şehidimizin kanı, hilal bağımsızlığımızın ifadesidir. Kimseye, şurada, burada paçavraları bizim bayrağımızla eş bir bayrak olarak karşımıza çıkarmasın. Tek bayrağımız var. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bir bayrağın bayrak olabilmesi için uğrunda kan veren şehitlerinin gazilerinin olması gerekiyor. Bizim için bayrak böyledir. Üçüncüsü tek vatan. Bu toprağın uğrunda biz çok şehitler verdik. 780 bin kilometre kare. Kimse operasyon düşünmesin bu topraklar üzerinde bedelini ağır öder. 4, tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden başka bizim devletimiz yok. Paralel devletmiş, şu devletmiş bu devletmiş asla. Böyle bir girişimde bulunanlar da bunun bedelini ağır ödediler, ödeyecekler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin mücadelesi tek bir alanla sınırlı değildir. Topyekün bir mücadele yürütüyoruz. Ülkemize yönelik saldırılar sürüyor. Türkiye’nin önü kesilmeye çalışıyorlar. Ülkemizde ekonomik baskı uygulamaya çalıştılar. Yastığınızın altında ne kadar dolar varsa Türk lirasına çevirin dedik. Sağolsun milletimiz 2 milyar doları Türk lirasına çevirdi. Kendi sorumluluk alanımızla mücadeleye katılmak zorundayız. İşçi, en iyi şekilde çalışacak, çiftçi tarlasında en iyi ürünü üretecek, iş adamlarımız üretimi istihdamı arttıracak. Bankalarımız iş verene, girişimciye uygun faizli kredi sağlayacak. Yüksek faiz oranlarıyla iş verenin karşısına dikilirsen yatırımcı nasıl alacak ve yatırım yapacak. Şehitlerimize gazilerimize vefa borcunun ödemesinin en güze yolu budur. “



“ANADOLU’DA HALA 10-15 DÖNÜMLÜK TARLALARDA ÜRETİMİ YETERLİ GÖREMEYİZ”



Güvenlik güçlerinin her alanda terörle mücadeleye devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, “Karlı dağlarda PKK’lı teröristleri arayan, El Bab’ı DEAŞ’tan kurtarmaya çalışan, FETÖ’yü tasfiye etmek için çalışan, Afganistan’ın güvenliği için çalışan ve dünyanın dört bir yanında görev yapan güvenlik mensuplarımız ülkemizin kalkınması için bizden duayla birlikte çalışmamızı istiyor. Ekonomik olarak üretken bir Türkiye bulmak istiyorlar. Bu sebeple yatırımlarımızı ertelemek bir yana öne çekmeli, azaltmak bir tarafa arttırmalıyız. Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için taş üstüne taş koyan herkesi destekliyor ve tebrik ediyorum. Yaşadığımız krizlerin bize gösterdiği bir hakikat var. Türkiye olarak her alanda kendi kendimize yeten bununla birlikte ihracat yapan bir ülke haline gelmeliyiz. Gelir miyiz evellalah geliriz. Kendi üretimimizi, kendi tasarımımızı kendimiz geliştirerek, ileriye taşımadan bu hedefe ulaşamayız. Savunmadan, sanayiye kadar bu anlayışı hakim kılmak ve alt yapıyı oluşturmak zorundayız. Türkiye gibi bir ülkenin hayvancılık ve tarım için dışarıya milyonlarca lira ödemiş olmasından ben fevkalade rahatsız olurum. Biz kendimizle birlikte bölgemizdeki kardeşlerimizi doyurabilecek potansiyele sahip bir ülkeyiz. Açılış yaptığımız tesisler gibi modern üretim tesislerinin sayısını arttırmalıyız. Bingöl’de de böyle bir adım atılması konusunu konuştuk. Muharrem bey de ‘evet’ dedi.



O süreci de hızlandırmamız lazım. Ufak tefek şeylere takılıp kalmayacağız. Orası teşvik bölgesidir. O bölgede böyle bir entegre tesisinin kurulacak olması hem istihdam sağlayacak, hem de üretim sağlayacaktır. Anadolu’da hala 10-15 dönümlük tarlalarda üretimi yeterli göremeyiz. Teknoloji yatırımı da belli bir noktaya ulaşınca verimli hale gelir. Tarlalar boş dururken hayvan yemini tamamını dışarıdan almaya kalkarsanız elde ettiğiniz gelirden memnun kalamazsınız. Son dönemde tarım sektörü için yapılanlar doğru da olsa yetersiz. Topraklarımızı, meralarımızı, su kaynaklarımızı daha etkili kullanmanın yollarını aramalıyız. Türk yatırımcılarımıza, üreticilerimize ve vatandaşlarımıza ben güveniyor ve inanıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun” dedi.









Kaynak : İHA