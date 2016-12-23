Enerji Bakanlığı'nda personel alımı

Farklı pozisyon ve branşlarda toplamda 100 personel alımı yapacağını duyuran bakanlık, adaylarda bulunması gereken şartları ve başvuru bilgilerini yayımladı.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı KPSS şartı olmadan 100 personel alımı yapacağını duyurdu.



Maden, Jeoloji ve Harita Mühendisliği mezunları arasından toplam 100 personel alımı yapacak olan bakanlık, adaylarda bulunması gereken şartları yayımladı. İşte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanan 100 kişilik personel alımı duyurusu hakkında detaylı bilgiler;



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde sözleşmeli Yeraltı Maden Uzmanı olarak çalıştırılmak üzere 4B kapsamında 50 Maden Mühendisi, 25 Jeoloji Mühendisi ve 25 Harita Mühendisi alımı duyurusu adaylarla paylaşıldı.



Bu kapsamda çalışmak isteyen ve aşağıda belirtilen şartları sağlayan adayların 10/01/2017 tarihine kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekiyor.



Alınacak personel sayısının 4 katı aday sınava çağırılacakken, sınav sözlü olarak yapılacak ve mülakat tarihi daha sonraki bir tarihte ilan edilecek.



Alınacak Personel Şartları:



1. Mühendislik Fakültelerinin Maden, Jeoloji ve Harita/Jeodezi ve Fotoğrometri/Geomatik mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.



2. Maden Mühendislerinde, yer altı üretim yöntemi ile faaliyet yürütülen maden işletmelerinde yeraltında en az beş yıl çalışmış olmak (SGK bildirimleri, yeraltında çalıştığına dair kamu kurumlarının yazısı veya Teknik/Daimi Nezaretçilik kayıtları)



3. Jeoloji Mühendislerinde, yeraltında; yapı işleri (tünel) veya madencilik faaliyeti yürütülen işletmelerde en az beş yıl çalışmış olmak (SGK bildirimleri, yeraltında çalıştığına dair kamu kurumlarının yazısı veya MİGEM deki yer altı işletmelerinde çalıştığına dair Teknik Eleman

kayıtları).



4. Harita/Jeodezi ve Fotoğrometri/Geomatik Mühendislerinde yeraltında; yapı işleri (tünel) veya madencilik faaliyeti yürütülen işletmelerde en az beş yıl çalışmış olmak (SGK bildirimleri, yeraltında çalıştığına dair kamu kurumlarının yazısı veya MİGEM deki yer altı işletmelerinde çalıştığına dair Teknik Eleman kayıtları).



5. Sağlık bakımından uzun süre seyahat etmesine ve belirlenen görevleri yapmasına engel hali bulunmamak.



6. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.



7. Adayların 50 yaşından gün almamış olması.



8. MİGEM'den alınarak imzalanacak müracaat formu ve cv-özgeçmiş.