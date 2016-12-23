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Edirne'de av cinayeti

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde göl kenarında avlanan kişi tüfekle vurularak, öldürüldü.

3. Sayfa / 23 Aralık 2016 Cuma 22:16
Edirne'de av cinayeti

İddiaya göre, Ercan Kopar ve arkadaşı Mehmet Genç, avlanmak için ilçeye bağlı Geçkinli köyü göleti kenarına gitti.

Bir süre sonra avcıların yanına gelen Geçkinli köyü sakinlerinden H.D, avlanan Kopar ve arkadaşı Genç'e gölet kenarında avlanamayacaklarını belirterek, alanı terketmelerini istedi.

Kavgaya dönüşen olayda, H.D av tüfeğiyle Ercan Kopar'ı vurdu.

Mehmet Genç, cinayet şüphelisi ile yaşadığı arbede sonrası H.D'nin av tüfeğini de alarak, olay yerinden kaçtı. Genç, daha sonra jandarma karakoluna giderek, ihbarda bulundu.

Olay yerine giden jandarma ekipleri şüpheli H.D'yi gözaltına aldı. Kopar'ın cesedi savcının incelemesi sonrası morga kaldırıldı.

Kaynak : AA

CinayetMehmet GençJandarmaArbede


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