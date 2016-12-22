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Dünyada bir ilk: Kastamonu’da yapıldı

Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesince geliştirilen 'Alabalıkların yağ yüzgeçlerinden cinsiyetlerinin belirlenmesi' çalışmasına TPE tarafından patent verildi.

Eğitim / 22 Aralık 2016 Perşembe 14:14
Dünyada bir ilk: Kastamonu’da yapıldı

Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinde yürütülen proje ile alabalıkların yağ yüzgeçlerinden cinsiyetleri tespit edilecek.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, Mevlüt Beyribey Konukevi'nde düzenlediği basın toplantısında, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

'Alabalıklarda adipoz yüzgeçten androjen reseptör sayımı ile cinsiyet belirleme' adlı çalışmalarına Türk Patent Enstitüsünce (TPE) patent verildiğini bildiren Aydın, bu sürecin 2 yılda tamamlandığını anlattı.

Çalışmaları sayesinde alabalıkların yağ yüzgeçlerinden cinsiyetlerinin belirlenebileceğine işaret eden Aydın, 'Cinsiyetleri belirlenen balıklar, anaç seçimlerinde daha kolay ayırt edilerek uygun ortamlarda yetiştirecek. Bu patent, üniversitemizin aldığı beşinci patent.' dedi.

Çalışmayı gerçekleştiren Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Adem Yavuz Sönmez de yöntemin dünyada bir ilk olduğunu söyledi.

Yağ yüzgecinin bir cinsiyet karakteri olduğunun bilimsel anlamda ilk defa bu çalışmayla ortaya çıkarıldığına dikkati çeken Sönmez, 'Bundan sonra çalışmaların hepsinde bu çalışma, referans çalışma olarak yer alacak. Bu da hem üniversite hem de Kastamonu açısından güzel bir sonuç olarak karşımıza çıkacak.' diye konuştu.

Kaynak : AA

ReferansPatentSu ÜrünleriKastamonu Üniversitesi


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