DEAŞ’in El Bab’daki karargahı imha edildi

TSK'dan yapılan açıklamada, halen Özgür Suriye Ordusu tarafından kuşatılmış bulunan El Bab Meskûn Mahallinde, aralarında üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu DEAŞ grubunun toplantı halinde olduğu istihbaratının alınması üzerine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile 22-23 Aralık 2016 gecesi düzenlenen hava harekâtı sonucunda, toplantı yapılan karargâh binası imha edilerek 18 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği vurgulanarak görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine dönmdükleri vurgulandı.



Söz konusu harekatı müteakip, DEAŞ mensuplarının emir seviyesinde büyük kayıplar verdiği, çok sayıda ölü ve yaralıları olduğu yönündeki bilgilerin teröristler arasındaki görüşmelere de yansıdığı tespit edildiğine dikkat çekilerek, 'TSK tarafından Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde devam eden olumsuz hava koşullarına rağmen, Özgür Suriye Ordusunun havadan ve karadan desteklenmesine devam edilmektedir' denildi.