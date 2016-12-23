USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,66 - 3,67

DEAŞ’in El Bab’daki karargahı imha edildi

Fırat Kalkanı Harekatı’nda DAEŞ’in El Bab’daki karargah binası Türk jetleri tarafından imha edildi.

Dünya / 23 Aralık 2016 Cuma 17:30
DEAŞ’in El Bab’daki karargahı imha edildi
Video için tıklayın

TSK'dan yapılan açıklamada, halen Özgür Suriye Ordusu tarafından kuşatılmış bulunan El Bab Meskûn Mahallinde, aralarında üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu DEAŞ grubunun toplantı halinde olduğu istihbaratının alınması üzerine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile 22-23 Aralık 2016 gecesi düzenlenen hava harekâtı sonucunda, toplantı yapılan karargâh binası imha edilerek 18 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği vurgulanarak görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine dönmdükleri vurgulandı.

Söz konusu harekatı müteakip, DEAŞ mensuplarının emir seviyesinde büyük kayıplar verdiği, çok sayıda ölü ve yaralıları olduğu yönündeki bilgilerin teröristler arasındaki görüşmelere de yansıdığı tespit edildiğine dikkat çekilerek, 'TSK tarafından Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde devam eden olumsuz hava koşullarına rağmen, Özgür Suriye Ordusunun havadan ve karadan desteklenmesine devam edilmektedir' denildi.

Terör ÖrgütüFırat KalkanıDaeş


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı