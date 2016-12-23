Cumhurbaşkanı Erdoğan: El Bab neredeyse tamamlanmak üzere

Cumhurbaşkanı Erdoğan FSRU projesi açılış töreninde konuştu.



El Bab'da devam eden operasyonla ilgili eleştirilere sert yanıt verdi. ''Kilis'e roket düştüğünde 'nerede bu hükümet' diyorlar, El Bab'a girdiğimizde 'ne işimiz var orada diye soruyorlar, saf bunlar' dedi.



Erdoğan'ın Konuşmasından satır başları:



Sevgili İzmirliler, kıymetli misafirler, kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Projelerin şehrimize ülkemize firmalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Mühendisinden işçisine herkese teşekkür ederim. 6 ayda hizmete alınmış olmasını çok önemli görüyorum. Enerji alanında Türkiye hem tüketiminin artması, hem de geçiş güzergahında olması sebeiyle yeni projelere ihtiyaç duyan bir ülke.



Enerji talebi artacaktır. Büyüme hızımızla enerji tüketim oranımız aynı oranda artmıştır. Bu yılki enerji tüketimimiz 2002'den 2 kat daha fazla. Kendi kaynaklarımızı azami şekilde değerlendirirken, alternatif enerji kaynaklarını oluşturuyoruz. Doğalgaz en önemli enerji kaynağı. Elektriğin bir kısmı, ısınma ihtiyacımızı doğalgazla karşılıyoruz. Doğalgazda malesef dışa bağımlıyız. Kaynak çeşitliliğine gitmemiz şart.



Son 10 yılda büyüme hızımız ile enerji tüketimimiz aynı oranda arttı. Alternatif enerji kaynaklarını hayata geçiriyoruz.



Tüm enerji kaynakları gibi doğalgazda da ne kadar arz çeşitliiği sağlarsak kendimizi o kadar güvende hissedeceğiz.



Sigortamız olacak



10'da birine karşılık gelen arz imkanı sağlıyor. Günde 20 milyon LNG gönderme kapasitesi olan bu tesis ısınma amaçlı tüketim konusunda adeta sigortamız olacak. Sadece Aliağa değil, Karadeniz Akdeniz nerede sıkıntı varsa oraya gidecek. Tesislerini hizmete aldığımız Ege Gaz'a ilave yeni şirketin de çalışmalarının olduğunu biliyoruz.



Yeni yatırım hazırlıklarını memnuniyetle karşıladığımı bilmenizi isterim.



Bizim petrolümüz ve doğalgazımız olmayabilir ama bizim genç insan gücümüz var. İnsan varsa emek var. Alınterimizi, azmimizi, birliğimizi, beraberliğimizi ortaya koyarak dünyanın ilk 10 ekonomisi haline gelebiliriz.



Son yıllarda olan olaylar hep istikrar ve güvenimizi hedef alıyor. Hiçbir zaman oyunlara gelmeyeceğiz. Bu oyunları hep deşifre ediyoruz.



Salı günü Avrasya Tünelinin açılışını gerçekleştirdik. Cumhuriyet tarihine baktığımızda Asya'dan Avrupa'ya 2 geçiş vardı, biz 14 sene içinde 3 geçiş sığdırdık. Bunlar dertli olursanız yapabileceğiniz işlerdir, aşık olursanız yapabileceğiniz işlerdir.



Öyle paranız olduğu zaman yaparsınız, paranız olmadığında ne yapacaksınız? Yine yaparsanız, nasıl? Güvenle. Biz bu üç yatırıma da para vermedik ama para alacağız. İstanbul'un iki yakasını 5. defa birbirine bağladık.



Zamanla yarışmak budur, vakit nakittir diyorsunuz ya, budur.



'El Bab neredeyse tamamlanmak üzere'



Daha güzen günler göreceğiz. Hiç endişe etmeyin, bu terör belasını da toprağa gömeceğiz. Bakın El Bab, birileri kuru sıkı atıyor. Dünyayı biz mi kurtaracağız diyor. Ya dünyayı kurtarma derdi değil bu, Kilis'e bomba düştüğü zaman 'neredesin hükümet' diyorsun. Kilis'e bomba atanların üstüne gittiğin zaman dünyayı biz mi kurtaracağız diyorsun. Ya bunlar ne saf insanlar.



El Bab neredeyse tamamlanmak üzere. Silahlı kuvvetlerimiz, ÖSO'yla beraber orayı da halledecek. Daha dün yatırım bedeli 4 milyar lira olan 151 eserin açılışını yaptık. Açılış törenlerine katılıyoruz, yatırımlarımıza devam ediyoruz.



Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlere, çelme takmak isteyenlere inat tüm işadamlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.