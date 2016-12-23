Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim milli içkimiz ayrandır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, entegre süt tesisi açılış töreninde konuştu. Erdoğan, "Bizim milli içkimiz ayrandır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Tire ilçesinde katıldığı bir etkinlikte gündemi değerlendirdi.
'HAFTALARCA SALDIRDILAR'
Konuşma yaptığı sırada fotoğrafçısı Yasin Bülbül'e seslenen Cumhurbaşkanı, bir şişe ayran istedi. Erdoğan, 'Dedim ki bu milletin milli içkisi ayrandır. Günlerce haftalarca bana saldırdılar, varsın saldırsınlar, bizim milli içkimiz ayrandır.' dedi.