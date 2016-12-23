Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim milli içkimiz ayrandır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Tire ilçesinde katıldığı bir etkinlikte gündemi değerlendirdi.



'HAFTALARCA SALDIRDILAR'

Konuşma yaptığı sırada fotoğrafçısı Yasin Bülbül'e seslenen Cumhurbaşkanı, bir şişe ayran istedi. Erdoğan, 'Dedim ki bu milletin milli içkisi ayrandır. Günlerce haftalarca bana saldırdılar, varsın saldırsınlar, bizim milli içkimiz ayrandır.' dedi.



'BİRKAÇ YUDUM ALAYIM..'

Erdoğan şöyle devam etti: 'Müsade ederseniz ben şundan birkaç yudum alayım. Maşallah elinize sağlık. Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız tesislerin hayırlı olmasını diliyor, bu eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Sizlere sevgilerimi saygılarımı sunuyorum.'









