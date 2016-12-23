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Bir belediyeye daha kayyum atandı

Siirt’in Veysel Karani Belde Belediyesine kayyum olarak İlçe Kaymakamı Mehmet Kocabey atandı.

Yaşam / 23 Aralık 2016 Cuma 22:44
Bir belediyeye daha kayyum atandı

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında geçen hafta Baykan Belediyesine ve Veysel Karani Belde Belediyesine operasyon düzenlenmişti. Operasyonda gözaltına alınan Veysel Karani Belediye Başkanı Enes Cengiz sevk edildiği adli makamlar tarafından 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanmıştı. Tutuklanan Cengiz'in yerine Siirt Valiliği tarafından İlçe Kaymakamı Mehmet Kocabey kayyum olarak görevlendirildi.

Kaynak : İHA

Veysel KaraniCumhuriyetKayyumBelediye BaşkanıSiirt Valiliği


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