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Berlin saldırısı zanlısı İtalya'da öldürüldü

Almanya’nın başkenti Berlin’de Noel için kurulan pazara tırla girilmesi olayının zanlısı Anis Anri’nin İtalya’da öldürüldüğü açıklandı.

Dünya / 23 Aralık 2016 Cuma 12:49
Berlin saldırısı zanlısı İtalya'da öldürüldü

Almanya'nın başkenti Berlin'de Noel için kurulan pazara tırla dalan saldırgan, 12 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Tırda iltica başvurusuna dair belgelerin bulunmasının ardından hakkında uluslararası arama kararı çıkartılan ve başına 100 bin euro ödül konan zanlı Anis Anri'nin İtalya'da öldürüldüğü açıklandı. Zanlının İtalyan güvenlik güçleri tarafından Milano'da vurulduğu kaydedildi.

Anis Anri'nin mülteci olarak İtalya'ya geldiği, ardından da Almanya'ya geçtiği ifade edilmişti.



Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin Belediye Başkanı Michael Müller ve Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere başkent Berlin'de bir tırın Noel pazarına girmesi üzerine 12 kişinin öldüğü, 18'i ağır 48 kişinin yaralandığı olayın meydana geldiği yerde incelemelerde bulunmuştu.



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