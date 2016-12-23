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Belçika, PKK'nın haber ajansının müdürünü serbest bıraktı

Terör örgütü ile bağlantılı Fırat Haber Ajansının (ANF) Haber Müdürü Celil Demiralp kefaletle serbest bırakıldı.

Dünya / 23 Aralık 2016 Cuma 19:10
Belçika, PKK'nın haber ajansının müdürünü serbest bıraktı

Belçika'da tutuklanan terör örgütü PKK ile bağlantılı Fırat Haber Ajansının (ANF) Haber Müdürü Celil Demiralp kefaletle serbest bırakıldı.

Fransız vatandaşı olduktan sonra Maxime Azadi adını kullanmaya başlayan Demiralp'in tutukluluğuna yapılan itiraz, bugün karara bağlandı. Belçika basınına göre, Turnhout mahkemesi, Demiralp'in kefaletle serbest bırakılmasına hükmetti.

Celil Demiralp, 15 Aralık'ta Hollanda'dan Fransa'ya giderken Belçika'nın Turnhout şehrindeki 'rutin bir kontrol' sırasında gözaltına alınmıştı. Celil Demiralp, çıkarıldığı mahkemece ertesi gün tutuklanmış, avukatı ise tutukluluğa itiraz etmişti.

Türkiye'nin, Celil Demiralp'in terör örgütüyle iş birliği yapmakla suçladığı ve yakalanması için İnterpol'e talepte bulunduğu belirtilmişti.

- Belçika'daki PKK davası

Belçika, sık sık başta PKK olmak üzere DHKP-C ve FETÖ mensupları ile taraflarına gösterdiği 'hoşgörülü' yaklaşımı nedeniyle gündeme geliyor. Özellikle, AB'nin terör örgütleri listesinde olmasına rağmen PKK'lılara gösteri yapma izni verilmesi tepki çekiyor.

Ülkede, 2006'da terör örgütünün Avrupa'daki üst düzey yöneticilerinden Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar'ın da aralarında bulunduğu 36 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı. Kasım ayında ise soruşturma davaya dönüştürülmüş, ancak Brüksel Soruşturma Dairesi, 'PKK'nın terör örgütü olmadığı iddiasıyla' dava açılmasını reddetmişti. Federal Savcılık ise karara itiraz etmişti.

Türkiye, Belçika'ya terörle mücadelede yeteri kadar iş birliği yapmamakla eleştiriyor. PKK'nın TV kanallarının yayın yaptığı ülkede, örgütün bazı sözde liderleri de yaşıyor.

Kaynak : AA

Pkk Terör Örgütü


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