USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,66 - 3,67

Bekaroğlu'nun açıklamaları CHP'yi karıştıracak Cinsten

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Rize’de Atatürk heykelinin yeni tören alanına taşınmasıyla ilgili, "Atatürk heykelinin yeni kaidesine konulmasında sakınca yoktur. Bir bardak suda kıyamet kopartılacak bir durum yoktur" dedi.

Siyaset / 23 Aralık 2016 Cuma 16:17
Bekaroğlu'nun açıklamaları CHP'yi karıştıracak Cinsten

CHP'li Bekaroğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Rize'de Atatürk yeni tören alanına taşınmasıyla ilgili soru üzerine 'Ne irtica ne Atatürk'e saldırı vardır. Atatürk heykelinin yeni kaidesine konulmasında sakınca yoktur. Bir bardak suda kıyamet kopartılacak bir durum yoktur. Rize'de bu anlamda bir problem yok' ifadelerini kullandı.

Rize Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile başlayan yeni Meydan Projesi kapsamında, 15 Temmuz Şehitleri ve Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk heykelinin aşınması için başlatılan çalışma gerginliğe neden olmuştu.

Atatürk heykelinin taşınmasında gerginlik Kaynak : İHA

Mehmet BekaroğluAtatürk HeykeliChp


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı