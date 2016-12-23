Bekaroğlu'nun açıklamaları CHP'yi karıştıracak Cinsten

CHP'li Bekaroğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Rize'de Atatürk yeni tören alanına taşınmasıyla ilgili soru üzerine 'Ne irtica ne Atatürk'e saldırı vardır. Atatürk heykelinin yeni kaidesine konulmasında sakınca yoktur. Bir bardak suda kıyamet kopartılacak bir durum yoktur. Rize'de bu anlamda bir problem yok' ifadelerini kullandı.



Rize Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile başlayan yeni Meydan Projesi kapsamında, 15 Temmuz Şehitleri ve Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk heykelinin aşınması için başlatılan çalışma gerginliğe neden olmuştu.



Atatürk heykelinin taşınmasında gerginlik Kaynak : İHA