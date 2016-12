Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım İzmir'in Tire ilçesinde Sütaş'ın 3. Entegre Tesisleri'nin açılış törenine katıldı.



Açılış töreni öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım vatandaşlara seslendi. Erdoğan ve Yıldırım'ın konuşmasının ardından açılışın yapılacağı salona geçildi. Açılış töreni öncesi Kur'an tilaveti okundu. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren SÜTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, teröre rağmen büyümeyi sürdüreceklerini ve istihdam oluşturmaya devam edeceklerini söyledi.



Yılmaz'ın ardından konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Havza Bazlı Destekleme modeliyle ilgili yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Havza Bazlı Destekleme Modeliyle birlikte toprağın korunması gerektiğini söyleyen Bakan Çelik, toprağın korunması amacıyla bir karış toprağın dahi boş kalmaması için yasal düzenleme getirileceğini söyledi.



Bakan Çelik ayrıca 2018'den itibaren damla sulama sistemine geçileceğini ve damla sulama sistemine geçmeyen çiftçilerin desteklemelerden yararlanamayacağını belirtti.



'HAYVANSAL ÜRETİME 1.5 MİLYAR LİRA KAYNAK AKTARILDI'



Başbakan Binali Yıldırım da, terörün kendilerini yormayacağını belirterek, 'Bu ülkenin birliğini, dirliğini bozmak isteyenlere pabuç bırakmayız. Evelallah bu projeler, bu çalışmalar, bu gayret ile terör ülke gündeminden düşürecek. Bu önemli faaliyetler, gelecek yatırımlar ekmek olarak, hizmet olarak geri gelecek. Hükümet olarak Türkiye için bir kim bir çivi çaktıysa her zaman yanında olduk. Yardımcı olduk. Yanında olmaya devam edeceğiz. Bu tesisi ülkemize kazandıran Sütaş'a 41 kere maşallah. İzmir üretimin merkezi, tarım deyince birçokların aklına İzmir gelmez halbuki İzmir tarımda önemli bir merkez. 1.1 milyar TL hayvansal üretim değeriyle Türkiye'nin ikinci büyük ili. En fazla hayvancılık desteği Konya'dan sonra İzmir'de yapıldı. AK Parti iktidarları döneminde 1.5 milyar liralık hayvansal üretime kaynak aktardık. 1 milyon 732 bin tonluk süt üretiminde İzmir Türkiye'de bir numara. Süt desteklerinden en fazla yararlanan ilimizde İzmir. İzmirli çiftçi kardeşlerimizi buradan tebrik ediyorum. Biz de İzmir'in başarılarına başarı katmak için desteklerimize ara vermeden devam ediyoruz' dedi.



Tarımın stratejik bir sektör olduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, 'Türkiye ne kadar kalkınırsa kalkınsın, ne kadar ileri teknolojiye sahip olursa olsun tarım Türkiye için her zaman öncelikli bir sektör olmaya devam edecektir. Çiftimizin yüzü gülsün diye yorulmak durmak nedir bilmeden çalışıyoruz. 2002'de 8 milyon ton olan süt üretimini 2015 yılı itibariyle 19 milyona çıkardık. İki katından fazla bir artış sağladık. Süt ihracatı 24 milyon dolardan tam 235 milyon dolara yükselttik. 2009 yılında ulusal süt kayıt sistemi kuruldu. 2012 yılında okul sütü programını da başlattık. Bugüne kadar öğrencilerimize 252 bin ton süt dağıtıldı. Avrupa süt üretiminde üçüncüyüz. Diğer tarım faaliyetlerinde ciddi başarılara imza attık. Tarımsal hasılada Avrupa'da bir numara olduk. 4. sıradaydık birinci sıraya geldik. Dünyanın 3 büyük tohum yem fabrikasını da yine Türkiye'de açtık. Milli Tarım Projesiyle kafana göre değil, havzaya göre ek tarımını yap diye önemli bir iş başlattık. 941 havzada hangi havzada hangi ürünlerin yetişeceğine dair planlama yaptık. Dengeli olarak Türkiye'nin her tarafında ürünler dağılacak. Böylece fiyatlar düştü, yükseldi. Burada dedikodu yaymışlar. Patates menderes ovasında ekilmeyecekmiş. Kocaman bir yalan. Patates buranın vazgeçilmez üründür ve desteklemeye devam edeceğiz' dedi.



'ANLIK SÜT KAYIT SİSTEMİ KURUYORUZ'



Hayvancılıkta yerli üreticiyi destekleme çalışmalarına devam edildiğini sözlerine ekleyen Başbakan Yıldırım, 'Hayvancılıkla yerli üreticiyi destekleme modeline kadar çeşitli projelerimizde çalışmalarımız sürüyor. Söz verdiğimiz gibi gübrede KDV oranını yüzde 18 kaldırdık. Gübrede ciddi bir ucuzlama oldu. Bundan sonraki stratejimiz kimyevi gübreden ziyade organik biyolojik yoğunlaşmak. Bu kimyasal gübreyi alçak terör örgütü patlayıcı olarak kullanıyor ve insanımızın canını yakıyor. Önümüzdeki sene itibariyle milli tarım projesi kapsamında mazota önemli bir destek vereceğiz. Deponun yarısı sende yarısı tarım bakanlığında tarım varlığımızı ve tarım sektörümüzü daha da ileriye taşıyacak. Anlık süt kayıt sistemini kuruyoruz. Birbirinden farklı bir çok uygulamayı böylece hayata geçireceğiz. Hükümet olarak topyekun olarak kalkınması maksadıyla her alanda önemli adımlar atmanın gayreti içerisindeyiz. Bütün kurumlarımızda seferberlik ilan ettik. Türkiye dünyanın parmakla sayılacak ülkeleri arasına sokmak için var gücümüzle çalışıyoruz' dedi.





Kaynak : İHA