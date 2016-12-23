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Bakan Işık: 3 askerimizin DEAŞ'ın elinde olduğunu değerlendiriyoruz

Milli Savunma Bakanı Işık, "3 askerimizin DEAŞ'ın elinde olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.

Güncel / 23 Aralık 2016 Cuma 20:34
Bakan Işık: 3 askerimizin DEAŞ'ın elinde olduğunu değerlendiriyoruz

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 'Şu ana kadar 3 tane askerimizin DEAŞ'ın elinde olduğuna yönelik bilgimiz var. Evet, 3 tane askerimizin DEAŞ'ın elinde olduğunu değerlendiriyoruz ancak bundan öteki tüm yorumlar teyit edilmiş bilgi değildir. Bilgiler teyit edilmeden de bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini söylüyoruz.' dedi.

Bakan Işık ayrıca, 'Şu anda Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Allah'a hamd olsun El Bab'ın en kritik yeri olan Hastane Tepesi'ni DEAŞ'tan temizledik. En kritik nokta ele geçirildi ama önümüzde daha yapacak işlerimiz var.' ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık şunları söyledi:

'Bu ülkede, bu kritik süreçte bölgemizde bütün dengelerin değiştiği, bütün kartların yeniden karıldığı bu dönemde herkesin sorumlu davranması gerekiyor. Bir taraftan terör örgütlerinin Türkiye'yi çekmek istediği tuzaklara karşı hepimiz çok dikkatli olmalıyız, diğer taraftan da birliğimizi ve beraberliğimizi bozacak hiçbir harekete girişmemeliyiz, tevessül etmemeliyiz.'

Milli Savunma BakanıFikri IşıkDaeş


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