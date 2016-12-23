Bakan Arslan, Kars'tan müjdeyi verdi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanı Ahmet Arslan, Harakani Havaalanı'nda basın mensuplarına açıklamada bulundu. Ulaştırma Bakanı Arslan, “Sadece büyük projeler Ankara'da, İstanbul'da yapılmıyor ya da Bakü-Tiflis-Kars nedeniyle yapılmıyor Ülkemizin her tarafında yapılıyor” dedi.



Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin tamamlandığını ifade eden Bakan Ahmet Arslan, “Özellikle Karadeniz'i, Akdeniz'e bağlayacak olan Kuzey Güney ana koridorumuzun çok önemli bir halkası Çankırı'yı Kastamonu'ya bağlayacak olan ve Ilgaz Dağı nedeniyle kışın sürücülerimiz çok sıkıntı yaşıyorlardı. Orayı tünelle baypas edecek çok daha hızlı geçiş sağlayacak Ilgaz 15 Temmuz İstiklal tünelimiz bitti, inşallah Pazartesi günü, yani 26 Aralıkta saat 13:30 ‘da Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın katılımlarıyla Ilgaz'ı hizmete açacağız. İnsanımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.



“Ilgaz Tüneli iki tüpten oluşuyor her tüp beş buçuk kilometre ve sadece tünel değil ayrıca 21 kilometre de bölünmüş sıcak asfalt yol yaptık” diyen Bakan Arslan, “Yani 5,5 kilometrelik çift tünel dahil 26 kilometrelik bölünmüş yolu da sıcak asfalt olarak bitirmiş olduk. Bu Çankırı için, Kastamonu için önemli. Ancak o koridoru kullanan Sinop'tan başlayarak o koridoru kullanan, bütün ülke taşımacılarımız için, ülke insanı için çok çok önemli bir koridordur onu da bu kış şartların da bitirip insanımızın hizmetine vermiş olmanın memnuniyetini hep birlikte yaşıyoruz. Tabi insanımız yaşıyor, bizde Ulaştırma Bakanı olarak sadece Bakan değil, burada emeği olan çok kişi var bütün çalışma arkadaşlarım bu hazzı yaşıyoruz, inşallah hayırlı uğurlu olur” şeklinde konuştu.



Kaynak : İHA