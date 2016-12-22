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Avrasya Tüneli'nde Özçekime Anonslu Uyarı

Avrasya Tüneli’nde özçekim yapmak isteyen vatandaşlara anonslar yapılarak tünelde durmamaları için uyarılar yapılıyor.

Siyaset / 22 Aralık 2016 Perşembe 18:59
Avrasya Tüneli'nde Özçekime Anonslu Uyarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen ve bu sabah itibariyle vatandaşların hizmetine açılan Avrasya Tüneli’nde özçekim çekmek isteyen vatandaşlara anonslar yapılarak uyarılar yapılıyor.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tünelde birçok kişinin durarak özçekim yapması üzerine tünelde vatandaşlara durmamaları için anonslar yapılmaya başlandı. Yapılan anonslarda duran araçlara emniyet güçleri tarafından cezai işlem uygulanacağı aktarıldı.

(Cenk İşver /İHA) Kaynak : İHA

CumhurbaşkanıAvrasyaRecep Tayyip Erdoğan


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