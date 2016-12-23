Anayasa teklifinde değişiklik

Habertürk'ün haberine göre Anayasa değişikliği teklifinde yedek milletvekilliğiyle ilgili “TBMM üyeliğinin düşmesi, düşürülmesi, ölüm ile diğer boşalma hallerinde aynı siyasi partinin yedek milletvekilleriyle doldurulur” maddesinin, “TBMM üyeliğinin düşmesi halinde aynı siyasi partinin milletvekilleriyle doldurulur” olarak değiştirilmesi gündemde.



DOĞUŞTAN TÜRK İFADESİNE İKAMETGAH DÜZENLEMESİ



Yedek milletvekilliğinin tüm seçim çevrelerini kapsayacak biçimde düzenlenmesi de alternatif çözüm önerileri arasında. Cumhurbaşkanı adaylığı şartları arasında yer alan “Doğuştan Türk” ifadesinin de Türkiye'de 5 ya da 10 yıl ikametgâh süresiyle değiştirilebileceği belirtiliyor.



Cumhurbaşkanı ve bakanların yargılanmaları için 600 parlamentolu Meclis'te 400 olan yeter sayının Cumhurbaşkanı için aynı kalacağı ancak bakanlar için düşürülebileceği de ifade ediliyor. Kaynak : Habertürk