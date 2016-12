Ülkelerinde yaşanan savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyeli çocukların eğitimlerine devam etmeleri için Altındağ Battalgazi Mahallesi'nde yapılan okulun açılışına Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in eşi ve Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı (SOS) Onursal Başkanı Nevin Gökçek, Suriye Dostluk Derneği Başkanı Kadriye Esra Aygün, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Belediye bürokratları ve çok sayıda Suriyeli aile katıldı.



Açılış töreninde konuşan Genel Sekreter Balcı, “Ankara'da 63 bini kayıtlı toplam 80 binin üzerinde Suriyeli ve Türkmen aile bulunuyor” diye konuştu.



Suriye'de yaşanan savaşın yansıması olarak binlerce ailenin Türkiye'ye sığındığını ve bu nedenle tüm kurumlara büyük görevler düştüğünü belirten Balcı, 'İnsani vazifelerimiz olarak şehrimizde yaşayan bu insanların başta barınma, gıda, yiyecek ve içecek olmak üzere her türlü ihtiyacını karşılamak üzere Büyükşehir Belediyesi olarak biz de çalışmalar yürütüyoruz. İşte bu okul da bu çalışmalardan bir tanesi. Bu okulun yapımında emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara özellikle teşekkür etmek istiyorum” şeklinde konuştu.



“Ailelere yardımları sürdürüyoruz”



Balcı, Büyükşehir Belediyesinin sığınmacılara destek olmak için yaptığı yardımlarla ilgili şu bilgileri verdi:



“Ankara'da 20 bin 656 sığınmacı aileye gıda yardımları yaptık ve bu yardımları sürdürüyoruz. 7 bin aileye, her birine birer ton olmak üzere kaliteli ithal kömür dağıtımı yaptık. 5 bin aileye günlük 30 bin ekmek dağıtıyoruz. Kıyafet, ev eşyası ve diğer yardımlarımız da kesintisiz devam ediyor. Günlük barınma, sağlık ve benzer ihtiyaçları konusunda da her türlü desteği sağlıyoruz. Türkçe okulları ve kursları başta olmak üzere gençlik merkezleri ve çocuk kulüplerimizde ailelere yardıma gayret ediyoruz. Sadece Ankara'da değil, Ankara dışında da ülkemize sığınmacı olarak gelmiş kardeşlerimize yardımlarımızı sürdürdük ve bu zamana kadar 59 tır gıda ve temizlik malzemesi, 61 tır giysi ve benzeri malzeme, 7 tır beyaz eşya ve ev eşyası, 2 tır da yatak, battaniye ve benzeri eşyalar dağıttık. Toplam 129 tır dolusu yardım malzemesini, Ankara dışındaki kardeşlerimize göndermiş bulunuyoruz. Biz tarih olarak her zaman garip ve düşmüş milletlerin yanında olan bir milletiz. Bundan sonra da inşallah bu anlayışla hareket etmeye devam edeceğiz.”



“Topluma kazandırmak boynumuzun borcu”



SOS Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek de sığınmacıların yaşadığı mahalleleri sık sık ziyaret ettiğini ve çoğunun evlerine dönmek istediğini belirterek, 'Onun için Rabbim bir an önce barışın sağlanıp, onların evlerine dönmesine, ülkelerine dönmelerini nasip etsin” ifadelerini kullandı.



Açılışı yapılan okuldan birkaç tane daha yapmak gerektiğini de ifade eden Gökçek, şöyle devam etti:



'Onları kötü emelli insanlar, kıskaçlar altına almışlar ve kötü yerlerde kullanıyorlar. Bu çocuklara aletleri, makineleri kullanmayı öğreterek topluma kazandırmak boynumuzun borcu. Çünkü bunlar bize emanet. Hepimiz elimizden geldiği kadar bir şey yapmak zorundayız. Suriyeli, Afgan, Türkmen ve diğer Müslüman kardeşlerimizin yaşadığı bölgelerde bu okulları çoğaltmamız lazım.”



'Hedefimiz yılda bin öğrenci'



Suriye Dostluk Derneği Başkanı Kadriye Esra Aygün ise, dernek olarak çeşitli illerde geçici koruma statüsündeki Suriyelilere son 4 yıldır önce Türkçe kursu, daha sonra da meslek eğitim kursları açtıklarını belirterek şunları söyledi:



'Büyükşehir Belediye Başkanımız ve değerli eşlerinin katkılarıyla 5 derslikli 250 kapasiteli çok güzel bir okulumuz oldu. Burada dikiş-nakış, lojistik, cilt bakımı ve kuaförlük, bilgisayar ve dil kursları vereceğiz. Hedefimiz ‘bir yılda bin öğrenci'. Öğrencilerimizin yüzde 70'i Suriyeli, yüzde 30'u da bu bölgede yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımız. Okulda 15 yaş ve üzeri çocuklar ile aileleri, 3'er aylık dönemler halinde öğrenim görecek.”



Suriyeli Zelal'in şiiri duygulandırdı



Nevin Gökçek'in konuşması sırasında yanında bulunan Suriyeli minik Zelal'in okuduğu “Suriye'de Çocuk Olmak” şiiri, katılımcılara duygusal anlar yaşattı.



Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Erdem ve Kalkınma Bakan Yardımcısı Coşkun da sığınmacılarla ilgili projeler hakkında bilgi vererek, açılışı yapılan okullar sayesinde tüketici değil, üretici insan yetiştirmeyi amaçladıklarını vurguladılar. Erdem ve Coşkun, konuşmalarında Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere katkıda bulunan tüm kurumlara teşekkür ettiler.



Açılış konuşmalarının ardından Suriye Dostluk Derneği tarafından katkıda bulunanlara plaket verildi.



Kurdele kesim törenden sonra da katılımcılar, okulu gezerek incelemelerde bulundu. Törende çocuklara Büyükşehir Belediyesi tarafından oyuncak ve hediyeler verilirken, soğuktan etkilenen katılımcılara, sıcak çorba ikram edildi. Kaynak : İHA