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Zuhal Topal’la - Serkan'dan Hanife ile ilgili şok iddia!

Hafta içi her gün Star TV'de yayınlanan “Zuhal Topal’la” programı, damat adayı Serkan’ın, Hanife ile ilgili şok iddiasına sahne oldu.

Televizyon / 22 Aralık 2016 Perşembe 17:42
Zuhal Topal’la - Serkan'dan Hanife ile ilgili şok iddia!

İzdivaç programına geri dönen Hanife, talibi Gökhan Bey ile karşılaştı. Paravan açılmadan önce loca arkadaşlarının da yorumlarını alan gelin adayına, Serkan'dan ilginç bir iddia geldi.

'HANİFE'NİN AKLI BENDE'

“Benim tercihim, düşüncem Hanife'nin kararının olumsuz olacağı” diyen Serkan'a, sunucu Zuhal Topal, 'Serkan, bilinçaltın dile geldi' dedi. Serkan ise 'Hanife'nin aklının bende olduğunu düşünüyorum' sözleriyle, stüdyoda bulunanları ve izleyenleri şaşkına çevirdi.

Aklının Serkan'da olmadığını vurgulayan müzmin gelin adayı, Gökhan için kararının olumsuz olacağını söyledi.




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