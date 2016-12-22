USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,66 - 3,67

Yaşlılar için uzun yaşamın sırrı

Araştırmacılar, başkalarına yardım eden yaşlıların daha uzun yaşadığını ortaya koydu.

Sağlık / 22 Aralık 2016 Perşembe 22:28
Yaşlılar için uzun yaşamın sırrı

Sonuçları 'Evolution and Human Behavior' dergisinde yayımlanan çalışmada, Basel, Edith Cowan, Batı Avustralya ve Berlin Humboldt üniversiteleriyle Max Planck İnsan Gelişimi Enstitüsünden araştırmacılar, başkalarına yardım eden ve destek sağlayan yaşlıların aynı zamanda kendilerine de iyilik ettiğini ve ortalamanın üzerinde yaşadığını belirtti.

Genellikle torunlarını büyütenler ile büyütmeyenleri ve kendi çocuğu ya da torunu olmayan ancak sosyal çevrelerindekilere yardımcı olan yaşlılarla olmayanları kıyaslayan araştırmacılar, 1990 ve 2009 yılları arasında Berlin Yaşlanma Çalışması tarafından toplanan veriler doğrultusunda 70 ila 103 yaşındaki 500'den fazla kişiyi inceledi.

Torunlarının bakımını üstlenenlerin üstlenmeyen büyük ebeveynlerden daha uzun yaşadığına dikkati çeken araştırmacılar, bu tür faaliyetlerin yaşam sürelerine olumlu etki sağladığını bildirdi.

Çalışmada, torunlarının bakımını üstlenenlerin yarısının, 1990 yılında yapılan ilk röportajdan on yıl sonra hala hayatta olduğu kaydedildi.

Öte yandan araştırmacılar, birilerine yardımcı olmanın olumlu etkisinin yalnızca aile içindeki yardımla sınırlı olmadığını ifade etti.

Veriler, çocuğu olmayan ancak başkalarına duygusal destek sağlayan yaşlıların da emsallerinden daha uzun ömürlü olduğunu ortaya koydu.

Kaynak : AA

BaselAvustralyaBerlinHumboldt


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı